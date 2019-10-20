«Барыс» обыграл «Витязь» в овертайме В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» дома обыграл «Витязь» – 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

Дубль в составе победителей оформил Дастин Бойд. У проигравших обе шайбы забросил Александр Семин.

Оба клуба занимают третьи места в своих конференциях.

22 октября «Барыс» сыграет на выезде с минским «Динамо», а «Витязь» в Новосибирске встретится с «Сибирью».