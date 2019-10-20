Гол Панарина не помог «Рейнджерс» в матче с «Ванкувером» - Советский спорт
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20 октября 2019 22:28ХоккейКоноплев Александр

Гол Панарина не помог «Рейнджерс» в матче с «Ванкувером»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на своем льду уступили «Ванкуверу» – 2:3 (0:3, 1:0, 1:0).

Одну из шайб в составе проигравших забросил россиянин Артемий Панарин.

«Ванкувер» с пятью победами в восьми матчах занимает пятое место на Западе НХЛ.

«Рейнджерс» с четырьмя поражениями в шести встречах занимает 14 место на Востоке лиги.

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