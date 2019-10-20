Гол Панарина не помог «Рейнджерс» в матче с «Ванкувером»

Одну из шайб в составе проигравших забросил россиянин Артемий Панарин.
«Ванкувер» с пятью победами в восьми матчах занимает пятое место на Западе НХЛ.
«Рейнджерс» с четырьмя поражениями в шести встречах занимает 14 место на Востоке лиги.
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