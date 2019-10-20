Гол Панарина не помог «Рейнджерс» в матче с «Ванкувером» В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на своем льду уступили «Ванкуверу» – 2:3 (0:3, 1:0, 1:0).

Новости СМИ2 Одну из шайб в составе проигравших забросил россиянин Артемий Панарин. «Ванкувер» с пятью победами в восьми матчах занимает пятое место на Западе НХЛ. «Рейнджерс» с четырьмя поражениями в шести встречах занимает 14 место на Востоке лиги.