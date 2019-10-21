«Вашингтон» победил «Чикаго», у Овечкина – гол, у Кузнецова и Орлова – по передаче Овечкин забросил свою шестую шайбу в сезоне.

«Вашингтон» победил в гостях «Чикаго» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан форвард «столичных» Том Уилсон, забросивший победную шайбу на 52-й минуте.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил свой шестой гол в сезоне, теперь на его счету 10 (6+4) очков в десяти матчах. У нападающего Евгения Кузнецова и защитника Дмитрия Орлова по четвертой голевой передаче. Голкипер Илья Самсонов остался в запасе.

«Вашингтон» одержал третью победу подряд и теперь 22 октября сыграет в гостях с «Калгари». В этот же день «Чикаго» примет «Вегас».

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«Чикаго» – «Вашингтон» – 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Голы: Каджула, 29. Кубалик, 47. Кейн, 50 – Оши (Кузнецов), 10 (бол). Дауд, 30 (мен). Овечкин, 44. Уилсон, 52. Эллер (Орлов), 60.