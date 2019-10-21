Яромир Ягр: Научился в России тому, что веру в Бога не надо скрывать Чех провел три сезона в «Авангарде».

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Бывший форвард «Авангарда» Яромир Ягр, продолжающий выступать за «Кладно», рассказал о том, что изменило в нем время, проведенное в России.

«Конечно, я бы мог побить какие-то еще рекорды в НХЛ, – сказал 47-летний чешский нападающий в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». – С другой стороны, переезд в Россию помог мне прийти к религии. Это помогло мне стать лучше как личности.

Верить в Бога в другой стране – это немного не то, что в России. Это иное. Я не говорю, что над тобой будут смеяться. Но тебе на самом деле не слишком-то поверят. И если я верую, то скрываю это от окружающих.

Но я научился в России тому, что веру в Бога не надо скрывать. И это мне очень помогло».

Напомним, Ягр провел в «Авангарде» три года (2008-2011). За это время он сыграл в 181 матче и набрал 165 (73+92) очков. После этого чех вернулся в НХЛ и играл за «Филадельфию», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси», «Флориду» и «Калгари».