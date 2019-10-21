Гулявцев – судье Гашилову: Я тебе в Перми машину сожгу (видео) Главный тренер «Амура» по ходу матча был недоволен решением судейской бригады.

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев по ходу матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:5) на «Платинум Арене» в Хабаровске высказал претензии одному из главных арбитров Виктору Гашилову.

После того как «Амур» был наказан малым командным штрафом Гулявцев обратился к Гашилову:

«Витя, что не было тут? Не было? Я тебе в Перми машину сожгу! Понял?», – крикнул Гулявцев.

Отметим, что перед этим защитник «Динамо» Андрей Миронов провел силовой прием против защитника «Амура» Ондржея Витасека.

«Амур» прервал серию из трех побед подряд и остался на 11-м месте в Восточной конференции.

Добавим, что Гулявцев, как и Гашилов, из Перми.