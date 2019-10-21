Александр Гулявцев – об 1:5 с «Динамо»: То, что создавали, было в молоко «Амур» прервал серию из трех побед подряд.

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Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:5) на «Платинум Арене» в Хабаровске.

«Самое крупное поражение в этом сезоне, так все в одну шайбу было, – приводит слова Гулявцева официальный сайт КХЛ. – Где-то матч не получился в плане организации, а то, что создавали, было в молоко. По-прежнему проблемы с реализацией моментов, хотя в трех звеньях игроки, которые должны забивать.

Голову пеплом не хочу посыпать, ребята тоже все понимают, не обвинишь их, что не хотели выиграть».

Единственную шайбу у «Амура» забил чех Гинек Зогорна. Команда прервала серию из трех побед подряд и осталась на 11-м месте в Восточной конференции.