«Куньлунь» дома обыграл «Сочи»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» на своем льду обыграл «Сочи» – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1).
Двумя передачами в этой встрече отметился нападающий хозяев Эндрю Миллер.
«Куньлунь» и «Сочи» занимают 11-е места в Восточной и Западной конференциях соответственно.
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