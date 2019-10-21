«Куньлунь» дома обыграл «Сочи» - Советский спорт
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21 октября 2019 16:52ХоккейКоноплев Александр

«Куньлунь» дома обыграл «Сочи»

«Сочи» снова проиграл после увольнения Зубова.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» на своем льду обыграл «Сочи» – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1).

Двумя передачами в этой встрече отметился нападающий хозяев Эндрю Миллер.

«Куньлунь» и «Сочи» занимают 11-е места в Восточной и Западной конференциях соответственно.

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