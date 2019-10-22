Гол и две передачи Тарасенко принесли «Сент-Луису» победу в матче с «Колорадо» «Сент-Луис» победил «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.

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В составе «Блюз» заброшенными шайбами отметились Брэйден Шенн (11-я минута), Дэвид Перрон (26) и Владимир Тарасенко (36). У «Эвеланш» отличился Натан Маккиннон (13).

Отметим, что нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко также записал на свой счет две результативные передачи. Защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на льду 18 минут 3 секунды и закончил матч с показателем полезности «-1».

В следующем матче «Сент-Луис», прервавший серию из четырех поражений, дома сыграет против «Лос-Анджелеса», а «Колорадо», потерпевший второе поражение в сезоне, на выезде сыграет с «Вегасом».