Гол и две передачи Тарасенко принесли «Сент-Луису» победу в матче с «Колорадо»

В составе «Блюз» заброшенными шайбами отметились Брэйден Шенн (11-я минута), Дэвид Перрон (26) и Владимир Тарасенко (36). У «Эвеланш» отличился Натан Маккиннон (13).
Отметим, что нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко также записал на свой счет две результативные передачи. Защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на льду 18 минут 3 секунды и закончил матч с показателем полезности «-1».
В следующем матче «Сент-Луис», прервавший серию из четырех поражений, дома сыграет против «Лос-Анджелеса», а «Колорадо», потерпевший второе поражение в сезоне, на выезде сыграет с «Вегасом».
Исмаил Силлах: Жалко Гвоздика, Бетербиев – молодец Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO (79.3 кг) Исмаил Силлах подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 17:56 Бокс Усачев Владислав Войти в историю. К чему готовятся Бетербиев и Гвоздик Чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,3 кг) из России Артур Бетербиев и обладатель титула IBF украинец Александр Гвоздик в ночь с пятницы на субботу проведут объединительный бой. 18.10.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав Рейес вырубил Уайдмана, Родригес победил Стивенса. Лучшие моменты турнира UFC в Бостоне (видео) В Бостоне (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 6. 19.10.2019 13:30 ММА Ващенко Сергей Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Слуцкий назвал руководство волгоградского «Ротора» дебилами Конфликт между экс-наставником сборной России, волгоградцем Леонидом Слуцким и местными футбольными функционерами вышел на новый уровень. 21.10.2019 20:05 Футбол Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай «Пора перенимать технику Нурмагомедова». ЦСКА всухую обыграл «Трактор» Телегин в огне, травма Капризова и три безответных шайбы армейцев. 19.10.2019 20:45 Хоккей Кузютина Елена Джанаев отбил два пенальти, Григорян подал в отставку. Главные моменты 13-го тура Что больше всего запомнилось в 13-м туре чемпионата России. 20.10.2019 23:00 Футбол Безъязычный Алексей Ждем седьмого финала Медведева. В Москве стартовал «Кубок Кремля» В «Крылатском» стартовал юбилейный, 30-й «Кубок Кремля». Как провели первые матчи россиянки и ждать ли на корте Даниила Медведева? «Советский спорт» – о первом дне московского турнира. 14.10.2019 22:00 Теннис Мысин Николай Кучеров собрался восемь лет на печи лежать? «Тампа» в Бостоне по буллитам одолела финалистов Кубка Стэнли-2019 (4:3). Очередной великолепный матч выдал вратарь Андрей Василевский, а вот самый ценный игрок НХЛ прошлого сезона Никита Кучеров снова сильно расстроил. 18.10.2019 15:00 Хоккей Славин Виталий