«Торонто» на своем льду проиграл в овертайме «Коламбусу» «Мэйпл Лифс» в овертайме уступил «Коламбусу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4.

В составе «Блю Джекетс» заброшенными шайбами отметились Райли Нэш (3-я минута), Пьер-Люк Дюбуа (6) и Александер Веннберг (51). У «Мэйпл Лифс» точными бросками отличились Каспери Капанен (12), Остон Мэттьюс (20) и Вильям Нюландер (40).

В овертайме победный бросок на свой чет записал Густав Нюквист (62), реализовавший буллит.

В следующем матче «Торонто», потерпевший пятое поражение в десяти матчах регулярного чемпионата, в гостях встретится с «Бостоном», а «Коламбус», одержавший четвертую победу в сезоне, на своем льду сыграет против «Каролины».