«Торонто» на своем льду проиграл в овертайме «Коламбусу»

В составе «Блю Джекетс» заброшенными шайбами отметились Райли Нэш (3-я минута), Пьер-Люк Дюбуа (6) и Александер Веннберг (51). У «Мэйпл Лифс» точными бросками отличились Каспери Капанен (12), Остон Мэттьюс (20) и Вильям Нюландер (40).
В овертайме победный бросок на свой чет записал Густав Нюквист (62), реализовавший буллит.
В следующем матче «Торонто», потерпевший пятое поражение в десяти матчах регулярного чемпионата, в гостях встретится с «Бостоном», а «Коламбус», одержавший четвертую победу в сезоне, на своем льду сыграет против «Каролины».
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