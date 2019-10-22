Тарасенко вышел на девятое место в истории «Сент-Луиса» по очкам в регулярных чемпионатах «Сент-Луис» победил «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко записал в этой игре на свой счет 3 (1+2) очка.

Таким образом, после этой встречи нападающий вышел на девятое место в истории «Сент-Луиса» по очкам 428 (214+214) в регулярных чемпионатах лиги.

Отметим, что лидером по этому показателю является центральный нападающий «Блюз» Берни Федерко, набравший 1073 (352+721) очка.