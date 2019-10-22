Гол Наместникова не спас «Оттаву» от поражения в матче с «Далласом» «Даллас» обыграл «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

Загрузка... В составе «Старз» заброшенными шайбами отметились Радек Факса (19) и Джо Павелски (31). У «Сенаторз» точным броском отличился Владислав Наместников (59). Отметим, что голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 19 бросков из 20. В следующем матче «Даллас», прервавший серию из пяти поражений, на своем льду сыграет против «Анахайма», а «Оттава», проигравшая седьмой матч из восьми в текущем сезоне, дома встретится с «Детройтом».