Сергей Немчинов: Радует, что Михеев смог без раскачки начать показывать свои лучшие качества

- Илья выдал лучший среди российских хоккеистов НХЛ старт в этом году. Он много играет в каждом матче, забивает решающие голы, завоевал доверие главного тренера, который ставит его в том числе и при игре в большинстве. Радует, что молодой русский игрок, уехавший в НХЛ уже в зрелом возрасте, смог без раскачки начать показывать свои лучшие качества, - приводят слова Немчинова «Известия».
Напомним, что 25-летний российский форвард «Торонто» в девяти матчах за «Мейпл Лифс» набрал 7 (3+4) очков.
Войти в историю. К чему готовятся Бетербиев и Гвоздик Чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,3 кг) из России Артур Бетербиев и обладатель титула IBF украинец Александр Гвоздик в ночь с пятницы на субботу проведут объединительный бой. 18.10.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Овечкин забил, а Кузнецов – отдал. «Вашингтон» разобрался с «Чикаго» «Советский спорт» рассказывает о матчах дня. 21.10.2019 09:00 Хоккей Костяев Иван Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай Стабильность Вилкова – семь грубых ошибок в семи матчах. Обзор судейства 13 тура Экспертина Владимира Левитина. 21.10.2019 19:56 Футбол Зибрак Артем «Пора перенимать технику Нурмагомедова». ЦСКА всухую обыграл «Трактор» Телегин в огне, травма Капризова и три безответных шайбы армейцев. 19.10.2019 20:45 Хоккей Кузютина Елена Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Пошли не с той карты. Неудачный старт Туктамышевой и Щербаковой в Лас-Вегасе В США начался первый этап Гран-при-2019. Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева после короткой программы занимают лишь четвертое и пятое места. 19.10.2019 11:57 Фигурное катание Тигай Лев