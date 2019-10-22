Сергей Немчинов: Радует, что Михеев смог без раскачки начать показывать свои лучшие качества Обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси» Сергей Немчинов поделился мнением об игре российского форварда «Торонто» Ильи Михеева.

- Илья выдал лучший среди российских хоккеистов НХЛ старт в этом году. Он много играет в каждом матче, забивает решающие голы, завоевал доверие главного тренера, который ставит его в том числе и при игре в большинстве. Радует, что молодой русский игрок, уехавший в НХЛ уже в зрелом возрасте, смог без раскачки начать показывать свои лучшие качества, - приводят слова Немчинова «Известия».

Напомним, что 25-летний российский форвард «Торонто» в девяти матчах за «Мейпл Лифс» набрал 7 (3+4) очков.