«Локомотив» официально объявил о подписании контракта с Пяаярви

В 2009-м году талантливый швед попал на драфт НХЛ, где был выбран под десятым номером «Эдмонтон Ойлерз». В 2013-м году швед был обменян в «Сент-Луис», где отыграл четыре с половиной года, а следом полтора сезона провел в «Оттаве».
В общей сложности провел в НХЛ 478 матчей, в которых набрал 128 (63+65) очков при показателе полезности «-53» и 80 минутах штрафа.
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