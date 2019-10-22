Владимир Тарасенко: В матче с «Колорадо» старались придерживаться плана на игру Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (3:1).

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- Эта победа получилась важной, потому что мы играли против соперника по дивизиону и давно не побеждали. Сегодня все внесли свой вклад в успех. Мы старались придерживаться плана на игру и сыграли хорошо, - цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ.

Добавим, что после этой встречи Тарасенко набрал 428-е очко в карьере и вышел на девятое место по результативности в истории «Блюз».