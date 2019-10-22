Роб Клинкхаммер: Хартли поставил «Авангарду» североамериканский стиль Нападающий «Авангарда» Роб Клинкхаммер рассказал об игре под руководством канадца Боба Хартли.

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- Боб поставил очень североамериканский стиль, общение проходит здорово и это помогло моей акклиматизации в коллективе. Мне очень нравится в тренерском штабе Боба то, что если тренера что-то не устраивает, то он скажет тебе об этом и поможет улучшить это. Никаких пустых разговоров, ты всегда понимаешь, что да как, — сказал Клинкхаммер в беседе с корреспондентом Sport24.ru.

Добавим, что «Авангард» после 19 игр регулярного чемпионата набрал 27 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, уступая лидирующему на «Востоке» «Ак Барсу» три балла.