Алексей Кудашов: Игроки СКА находятся в боевом настроении. Все понимают ситуацию - Советский спорт
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22 октября 2019 13:26ХоккейГичунцев Артур

Алексей Кудашов: Игроки СКА находятся в боевом настроении. Все понимают ситуацию

На данный момент питерский клуб занимает 5-е место в таблице Западной конференции КХЛ.

Главный тренер СКА Алексей Кудашов дал комментарий перед матчем против «Нефтехимика» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Учли все ошибки, которые совершили в прошлых матчах, на тренировках постарались все исправить. Надеюсь, что сегодня будет уже другая команда. Игроки находятся в боевом настроении, все понимают ситуацию, готовы исправлять ее. Возможно, простой болельщик не заметит тех моментов, которые не позволяли нам выигрывать, но до игроков постарались всё донести», – заявил специалист клубной пресс-службе.

Встречу с «Нефтехимиком» команда из Санкт-Петербурга проведет во вторник, 22 октября. Начало встречи – 19.30 мск.

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