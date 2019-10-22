Алексей Кудашов: Игроки СКА находятся в боевом настроении. Все понимают ситуацию На данный момент питерский клуб занимает 5-е место в таблице Западной конференции КХЛ.

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Главный тренер СКА Алексей Кудашов дал комментарий перед матчем против «Нефтехимика» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Учли все ошибки, которые совершили в прошлых матчах, на тренировках постарались все исправить. Надеюсь, что сегодня будет уже другая команда. Игроки находятся в боевом настроении, все понимают ситуацию, готовы исправлять ее. Возможно, простой болельщик не заметит тех моментов, которые не позволяли нам выигрывать, но до игроков постарались всё донести», – заявил специалист клубной пресс-службе.

Встречу с «Нефтехимиком» команда из Санкт-Петербурга проведет во вторник, 22 октября. Начало встречи – 19.30 мск.