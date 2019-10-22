«Амур» наказан на 300 000 рублей за угрозы Гулявцева в адрес судьи Гулявцев подорвал имидж.

КХЛ оштрафовала «Амур» на 300 000 рублей за поведение главного тренера Александра Гулявцева после матча регулярного чемпионата против московского «Динамо» (1:5). Тогда наставник хабаровчан пообещал сжечь машину главного арбитра Виктора Гашилова

«На основании имеющихся материалов принято решение наложить на ХК «Амур» штраф в размере 300 000 рублей согласно п. 29 ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ. Также предупредить ХК «Амур» о недопустимости в дальнейшем подобных инцидентов, как подрывающих имидж Континентальной хоккейной Лиги», – говорится на официальном сайте лиги.