Минское «Динамо» проиграло «Барысу» в серии буллитов В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Минске уступило «Барысу» – 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1).

Загрузка... У хозяев отличился Франсис Паре (33:39). У гостей – Егор Петухов (39:54). Решающий бросок в серии буллитов нанес Даррен Диц. «Барыс» занимает третье место на Востоке КХЛ. Минское «Динамо» – десятое на Западе лиги.