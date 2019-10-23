«Сочи», уступив «Амуру», потерпел восьмое поражение подряд - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 октября 2019 14:45ХоккейГичунцев Артур

«Сочи», уступив «Амуру», потерпел восьмое поражение подряд

Встреча прошла в Хабаровске.

Хоккеисты «Амура» обыграли в родных стенах «Сочи». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Александра Гулявцева.

Две шайбы «Амура» на счету Дениса Голубева и Глеба Корягина. У гостей отличился Сергей Шмелев.

Таким образом, «Сочи» проиграл восьмой матч подряд.

25 октября команда сыграет в гостях с «Адмиралом», а хоккеисты «Амура» днем позже встретятся на выезде с «Трактором».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» – «Сочи» – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Голубев (Лазарев, Язьков), 14:17 (1:0), Корягин (Г. Зогорна, Т. Зогорна), 46:12 (2:0), Шмелев (Точицкий), 57:37 (2:1).

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Юрий Ганус: Новый глава WADA Витольд Банька – человек достаточно самостоятельный Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре Васильева лишена очков в Кубке мира
Дмитрий Кудряшов: Гвоздик с первых раундов почувствовал, что Бетербиев – машина Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 13:35 Бокс Усачев Владислав
Пошли не с той карты. Неудачный старт Туктамышевой и Щербаковой в Лас-Вегасе В США начался первый этап Гран-при-2019. Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева после короткой программы занимают лишь четвертое и пятое места. 19.10.2019 11:57 Фигурное катание Тигай Лев
Касаткина уже не чемпионка. И потеряет 30 строчек в рейтинге Дарья Касаткина не защитила титул на «Кубке Кремля», проиграв уже в первом раунде – украинке Даяне Ястремской. В рейтинге WTA экс-первая ракетка России может покинуть топ-70. 15.10.2019 21:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Бетани Маттек-Сэндз: Для меня настоящее удовольствие находиться в России Рублев поднялся на 21-е место в чемпионской гонке, Хачанов опустился на 17-е Рублев поднялся на 22-е место в рейтинге ATP
Бобровский остановил «Питтсбург», Овечкин забил «Калгари» «Советский спорт» рассказывает о матчах дня. 23.10.2019 09:09 Хоккей Костяев Иван
Рейес вырубил Уайдмана, Родригес победил Стивенса. Лучшие моменты турнира UFC в Бостоне (видео) В Бостоне (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 6. 19.10.2019 13:30 ММА Ващенко Сергей
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Войти в историю. К чему готовятся Бетербиев и Гвоздик Чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,3 кг) из России Артур Бетербиев и обладатель титула IBF украинец Александр Гвоздик в ночь с пятницы на субботу проведут объединительный бой. 18.10.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав
Новости
16:01 Футбол Гарри Кейн: Мы подготовили идеальный ответ былым невзгодам
16:01 Футбол Отец Оздоева: Мага напоминает мне Каземиро из «Реала»
15:50 Футбол Маурисио Почеттино: Становится очевидно, что все, что нам требовалось, – это лишь время
15:41 Хоккей Леонид Береснев: «Тигр» оказался сильнее «леопарда»
15:41 Футбол Федерация футбола Испании сообщила, что «Барселона» и «Реал» сыграют 18 декабря
15:32 Хоккей Александр Гулявцев: Игроки вышли на лед работать и пахать
15:23 Футбол Иван Обляков: В каждом матче «Ференцварош» играет в атаку
15:19 Хоккей Хоккеисты «Динамо» добыли третью победу подряд в матче с «Адмиралом»
15:05 Футбол Маурицио Сарри: Риск был в том, что мы могли продолжать биться о стену и начать нервничать
14:59 Футбол Оздоев отказал «Вердеру»
14:45 Хоккей «Сочи», уступив «Амуру», потерпел восьмое поражение подряд
14:16 ММА Нурмагомедов хочет провести бой на домашней арене «Зенита»
14:10 Футбол Руслан Малиновский: Два мяча Агуэро поменяли ход встречи
14:03 ММА Бой с участием Магомедшарипова возглавит турнир UFC в Москве
14:02 Футбол Хосеп Гвардиола – о 5:1 с «Аталантой»: Это невероятный результат
13:54 Футбол Болельщик ЦСКА, пострадавший в римском метро: Этот случай изменил мою жизнь
13:46 Футбол Жоау Мариу – после поражения от «Ювентуса»: Мы не сдадимся
13:37 Футбол Бенжамен Павар: «Баварии» не повезло со вторым голом
13:32 ММА Макгрегор дал пресс-конференцию в Киеве (видео)
13:31 Футбол Владислав Игнатьев: Не нужно смотреть на место «Спартака»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика