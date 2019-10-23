Хоккеисты «Динамо» добыли третью победу подряд в матче с «Адмиралом» Встреча прошла во Владивостоке.

В матче регулярного чемпионата КХЛ игроки московского «Динамо» нанесли поражение хоккеистам «Адмирала» со счетом 4:1.

В составе гостей лучшим оказался Дмитрий Яшкин. Он оформил дубль. Еще по шайбе забросили Максим Афиногенов и Сергей Бойков. У хозяев площадки отличился Александр Коннов.

Таким образом, команда Владимира Крикунова одержала третью победу подряд и занимает 2-е место в таблице Западной конференции, набрав 27 очков. «Адмирал» расположился на 6-й позиции. В его активе 25 баллов.

Следующий матч «Динамо» проведет 29 октября. В этот день команде предстоит поединок против «Авангарда», а игроки «Адмирала» днем ранее встретятся с «Сочи».

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«Адмирал» – «Динамо» (Москва)» – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Афиногенов (Чайковски, Хиетанен), 05:05 (0:1), Бойков (Полыгалов), 32:14 (0:2), Яшкин (Тарасов, Зайцев), 38:13 (0:3), Яшкин (Шипачев), 40:32 (0:4), Коннов (Лалонд, Стрельцов), 52:16 (1:4).