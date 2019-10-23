Владимир Крикунов: Ребята настроились и хорошо провели особенно первые два периода «Динамо» победило «Адмирал» во Владивостоке.

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Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги матча с «Адмиралом» (4:1) в регулярном чемпионате КХЛ на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

«Это была трудная серия, и хотели вернуться домой с хорошим настроением, – приводит слова Крикунова официальный сайт клуба. – Поэтому ребята настроились и провели хорошо особенно первые два периода. Забили хорошие голы. После четвертого гола немного расслабились. В целом, молодцы. Боролись и бились всю игру»

Напомним, дубль у «Динамо» сделал чех Дмитрий Яшкин, по голу забили Максим Афиногенов и Сергей Бойков.

«Динамо» одержало третью победу подряд и занимает второе место в Западной конференции.