Сергей Бобровский: Ребята помогали мне видеть шайбу и блокировали броски «Флорида» победила «Питтсбург».

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу над «Питтсбургом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сегодня все сыграли здорово, – приводит слова 31-летнего российского голкипера официальный сайт НХЛ. – Ребята помогали мне видеть шайбу, блокировали броски. Хорошая работа».

Напомним, Бобровский сделал 23 сэйва после 25 бросков соперника и одержал третью победу в сезоне. Всего в семи матчах у него 87,8 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 3,75 гола за игру.

«Флорида» набрала 11 очков и занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе. Следующий матч «пантеры» проведут 24 октября в гостях с «Калгари».