«Металлург» обыграл «Ак Барс» по буллитам после 65 минут без заброшенных шайб В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» на своем льду обыграл «Ак Барс» – 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Новости СМИ2 Основное и дополнительное время матча прошло без заброшенных шайб, а в серии буллитов хозяева победили – 2:0. Решающий бросок на счету Брэндона Козуна. «Ак Барс» продолжает лидировать на Востоке КХЛ, «Металлург» – десятый.