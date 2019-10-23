«Металлург» обыграл «Ак Барс» по буллитам после 65 минут без заброшенных шайб - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 октября 2019 19:32ХоккейКоноплев Александр

«Металлург» обыграл «Ак Барс» по буллитам после 65 минут без заброшенных шайб

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» на своем льду обыграл «Ак Барс» – 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Основное и дополнительное время матча прошло без заброшенных шайб, а в серии буллитов хозяева победили – 2:0.

Решающий бросок на счету Брэндона Козуна.

«Ак Барс» продолжает лидировать на Востоке КХЛ, «Металлург» – десятый.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Ольга Подчуфарова: Российский спорт – шапито. Я не хочу быть в нем грустным клоуном Источник: IBU ужесточит правило перехода спортсменов в другую сборную Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре
Пелино больше не серый кардинал. Он будет рулить «Локомотивом» Менеджеры ярославцев остановились на очевидной кандидатуре главного тренера. 22.10.2019 15:30 Хоккей Костяев Иван
1/4 до мирового рекорда. Косторная разгромила Туктамышеву в Финляндии 16-летняя Алена Косторная на первом же своем «взрослом» турнире прыгнула тройной аксель и победила с высоченными оценками. 13.10.2019 19:45 Фигурное катание Тигай Лев
«Витя, я тебе в Перми машину сожгу!» – пообещал судье главный тренер «Амура» Проходной матч в Хабаровске между «Амуром» и московским «Динамо» превратился в зрелище. 21.10.2019 20:30 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
«Металлург» обыграл «Ак Барс» по буллитам после 65 минут без заброшенных шайб Сергей Светлов: Бочаров хорошо сыграл против нас Владимир Крикунов: Ребята настроились и хорошо провели особенно первые два периода
Сергей Ковалев: Хочу победить Канело и встретиться с Бетербиевым (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,3 кг) Сергей Ковалев заявил, что будет сильнее обычного во время поединка 2 ноября с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. 23.10.2019 19:15 Бокс Усачев Владислав
Касаткина уже не чемпионка. И потеряет 30 строчек в рейтинге Дарья Касаткина не защитила титул на «Кубке Кремля», проиграв уже в первом раунде – украинке Даяне Ястремской. В рейтинге WTA экс-первая ракетка России может покинуть топ-70. 15.10.2019 21:30 Теннис Мысин Николай
Павлюченко и Ходыкин: так их засудили или нет? Обзор событий уик-энда Разбираемся: что было интересного на стартовом этапе Гран-при в Лас-Вегасе кроме блестящей победы Анны Щербаковой. 21.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянин Из трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили. 10.10.2019 21:15 Теннис Мысин Николай
Евгений Ловчев: И Лев Иваныч сказал: «Не дергайте Анзора» Вчера исполнилось 90 лет со дня рождения Льва Яшина. Обозреватель «Советского спорта» вспоминает, как впервые познакомился с легендарным вратарем в сборной СССР и как Лев Иванович спас мексиканского полицейского от увольнения. 23.10.2019 12:00 Футбол
Орзубек Назаров: Бетербиев «сломал» Гвоздика, Александр сдался Бывший чемпион мира по версии WBA в легком весе Орзубек Назаров подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 16:35 Бокс Усачев Владислав
Новости
20:01 Футбол Дмитрий Сенников: Дома «Локомотиву» с «Юве» будет еще сложнее
19:58 Футбол «Нефтехимик» в большинстве упустил победу над «СКА-Хабаровском»
19:55 Футбол Микаэль Брага: «Локомотив» классно подготовился к матчу с «Ювентусом»
19:50 Футбол КДК РФС оштрафовал Тедеско по итогам матча с «Рубином»
19:43 Футзал Россия обыграла Швецию в квалификации Кубка мира
19:32 Хоккей «Металлург» обыграл «Ак Барс» по буллитам после 65 минут без заброшенных шайб
19:17 ММА Конор Макгрегор: В боях замешена политика. Я провожу один бой и ухожу. Мне это не нравится
18:59 Футбол Промес сыграет против «Челси» с первых минут
18:47 Футбол «Лейпциг» – «Зенит». Стартовые составы
18:44 ММА Отец Хабиба: Решайте, что будем делать с Конором в Москве
18:35 Футбол Футболист «Витесса» поссорился со Слуцким на тренировке
18:29 Футбол Анюков пропустит два матча по решению КДК РФС
18:01 Футбол Божович дисквалифицирован на 5 матчей и оштрафован на 100 тысяч рублей
17:57 Футбол «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Краснодаром-2» в первом матче при Евдокимове
17:51 Футбол «Урава» обыграла клуб Каннаваро и вышла в финал Азиатской лиги чемпионов
17:34 ММА Макгрегор рассказал о своих ошибках в бою с Нурмагомедовым
17:18 Бокс Конор Макгрегор: Я бы сравнил Усика с Майком Тайсоном
17:00 Футбол «Спартак-2» забил семь голов «Факелу» Бесчастных
16:56 Футбол «Зенит» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью в матче Юношеской лиги УЕФА
16:51 Футбол Килиан Мбаппе: Хотел показать, что без меня команде куда сложнее, чем со мной
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика