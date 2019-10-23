«Металлург» обыграл «Ак Барс» по буллитам после 65 минут без заброшенных шайб

Основное и дополнительное время матча прошло без заброшенных шайб, а в серии буллитов хозяева победили – 2:0.
Решающий бросок на счету Брэндона Козуна.
«Ак Барс» продолжает лидировать на Востоке КХЛ, «Металлург» – десятый.
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