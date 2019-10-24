Наместников помог «Оттаве» обыграть «Детройт». Его клуб прервал серию из 4 поражений Встреча прошла на домашней арене «Сенаторз».

В матче регулярного чемпионата НХЛ игроки «Оттавы» нанесли поражение хоккеистам «Детройта» со счетом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Энтони Дюклер. Еще по шайбе забросили Крис Тирни, Марк Боровецки и Жан-Габриэль Пажо.

Российский форвард «Сенаторз» Владислав Наместников отметился голевой передачей. Его партнер по команде – защитник Никита Зайцев очков не набрал.

Добавим, что в составе гостей две шайбы забросили Даррен Хельм и Тайлер Бертуцци.

Таким образом, хоккеисты «Оттавы» прервали серию из четырех поражений, а «Ред Уингз» проиграли шестой матч кряду.

26 октября «Детройт» примет в родных стенах «Баффало», а «Оттава» в тот же день встретится в родных стенах с «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» – «Детройт» – 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)

Голы: 1:0 – 6, Тирни (Шабо, Райан); 1:1 – 20, Хелм ( де ла Роз, Абделькадер); 1:2 – 22, Бертуцци (Гронек, Немет); 2:2 – 23, Боровецки (Браун, Пол) ; 3:2 – 25 Пажо, 4:2 – 37, Дюклер (Тирни, Шабо); 5:2 – 58, Дюклер (Наместников).