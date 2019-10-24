«Питтсбург» без Малкина уступил «Тампе» и потерпел третье поражение кряду - Советский спорт
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24 октября 2019 06:28ХоккейГичунцев Артур

«Питтсбург» без Малкина уступил «Тампе» и потерпел третье поражение кряду

Встреча прошла на домашней арене «молний».

«Тампа-Бэй» обыграла «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок завершился со счетом 3:2.

В составе «лайтнинг» по шайбе забросили Алекс Киллорни, Седрик Пакетт и Виктор Хедман. Российские хоккеисты Никита Кучеров и Михаил Сергачев отдали по одной голевой передаче, а голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 37 бросков из 39.

В составе гостей отличились Брэндон Танев и Джейк Гюнцель. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин продолжает восстановление от травмы и в сегодняшнем матче участие не принимал.

Следующий матч «Тампа» поведет 27 октября. В этот день команде Кучерова предстоит матч против «Нэшвилла», а «пингвины» в тот же день сыграют с «Далласом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» – «Питтсбург Пингвинз» – 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Голы: Киллорн (Кучеров, Сергачев), 9:46 – 1:0; Танев, 25:06 – 1:1; Гюнтцель (Кросби, Симон), 39:01 – 1:2; Пакетт (Макдона, Витковски), 47:07 – 2:2; Хедман (Стэмкос, Джонсон), 59:03 – 3:2.

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