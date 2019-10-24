Василевский признан первой звездной дня

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский признан первой звездой дня по итогам очередных матчей в регулярном чемпионате НХЛ.
Сегодня, 24 октября он помог своей команде обыграть «Питтсбург» (3:2). Вратарь «молний» отразил 37 бросков из 39.
Второй звездой стал шведский защитник «Тампы» Виктор Хедман. Он забросил решающую шайбу.
Замкнул тройку лучших нападающий «Оттавы» Энтони Дюклер, оформивший дубль в поединке с «Детройтом» (5:2).
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