Василевский признан первой звездной дня Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский признан первой звездой дня по итогам очередных матчей в регулярном чемпионате НХЛ.

Сегодня, 24 октября он помог своей команде обыграть «Питтсбург» (3:2). Вратарь «молний» отразил 37 бросков из 39.

Второй звездой стал шведский защитник «Тампы» Виктор Хедман. Он забросил решающую шайбу.

Замкнул тройку лучших нападающий «Оттавы» Энтони Дюклер, оформивший дубль в поединке с «Детройтом» (5:2).