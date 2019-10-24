Василевский признан первой звездной дня - Советский спорт
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24 октября 2019 08:45ХоккейГичунцев Артур

Василевский признан первой звездной дня

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский признан первой звездой дня по итогам очередных матчей в регулярном чемпионате НХЛ.

Сегодня, 24 октября он помог своей команде обыграть «Питтсбург» (3:2). Вратарь «молний» отразил 37 бросков из 39.

Второй звездой стал шведский защитник «Тампы» Виктор Хедман. Он забросил решающую шайбу.

Замкнул тройку лучших нападающий «Оттавы» Энтони Дюклер, оформивший дубль в поединке с «Детройтом» (5:2).

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