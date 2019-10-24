Яромир Ягр: Поражен тем, что сейчас делает Овечкин

Бывший форвард сборной Чехии Яромир Ягр, продолжающий карьеру в «Кладно», высказался об игре капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Еще недавно я думал, что его карьера пойдет на спад и он не сможет играть, как в свои лучшие годы в «Вашингтоне», – сказал 47-летний чех. – Но он продолжает забрасывать по 50 шайб за сезон, меняет свою игру, подстраивается под требования команды, тренеров, лиги. И по-прежнему держит планку. Я поражен тем, что сейчас делает Ови».
Напомним, в нынешнем сезоне у 34-летнего Овечкина 12 (7+5) очков в 11 играх сезона. Он отстает на три шайбы от лучшего снайпера регулярного чемпионата Давида Пастрняка и занимает девятое место в списке лучших бомбардиров.
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