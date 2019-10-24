Яромир Ягр: Поражен тем, что сейчас делает Овечкин - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 октября 2019 14:55ХоккейЛипкин Антон

Яромир Ягр: Поражен тем, что сейчас делает Овечкин

Капитан «Вашингтона» забил семь голов в 11 играх сезона.

Бывший форвард сборной Чехии Яромир Ягр, продолжающий карьеру в «Кладно», высказался об игре капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Еще недавно я думал, что его карьера пойдет на спад и он не сможет играть, как в свои лучшие годы в «Вашингтоне», – сказал 47-летний чех. – Но он продолжает забрасывать по 50 шайб за сезон, меняет свою игру, подстраивается под требования команды, тренеров, лиги. И по-прежнему держит планку. Я поражен тем, что сейчас делает Ови».

Напомним, в нынешнем сезоне у 34-летнего Овечкина 12 (7+5) очков в 11 играх сезона. Он отстает на три шайбы от лучшего снайпера регулярного чемпионата Давида Пастрняка и занимает девятое место в списке лучших бомбардиров.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Еще по теме:
Александр Тихонов: Тысяча процентов, что Логинова заставляли употреблять допинг Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре Тихонов предсказал массовый отток спортсменов за границу
Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Дмитрий Губерниев – о смерти Ханеволда: Как же так? Не могу в это поверить. Просто шок Сергей Чепиков: Тяжело слышать, что Ханеволда больше нет Трехкратный олимпийский чемпион Ханеволд умер в 49 лет
Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
По туринскому сценарию. «Зенит» потерпел в Лейпциге первое поражение в ЛЧ «Зенит» последним из российских клубов потерпел поражение в еврокубках. Питерцы, как и железнодорожники днем ранее в Турине, не удержали победный счет в Лейпциге, дважды упустив во втором тайме героя матча Марселя Забитцера. 23.10.2019 21:50 Футбол Зибрак Артем
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Сергей Шахрай: Блестящее выступление Щербаковой позволило ей сорвать джекпот в Лас-Вегасе Россиянка Анна Щербакова блестяще дебютировала во взрослом фигурном катании, победив на этапе Гран-при в Лас-Вегасе. 20.10.2019 12:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Исмаил Силлах: Жалко Гвоздика, Бетербиев – молодец Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO (79.3 кг) Исмаил Силлах подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 17:56 Бокс Усачев Владислав
1/4 до мирового рекорда. Косторная разгромила Туктамышеву в Финляндии 16-летняя Алена Косторная на первом же своем «взрослом» турнире прыгнула тройной аксель и победила с высоченными оценками. 13.10.2019 19:45 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
15:50 Футбол Мосгорсурд отклонил апелляцию Малосолова на штраф в 20 тысяч за оскорбление Адриано
15:44 Футбол Александр Ерохин: После чемпионата мира нужно было поддержать уровень позитива вокруг сборной
15:36 Хоккей Валерий Брагин – о суперсерии в Канаде: Будет полезно посмотреть, как игроки действуют под нагрузкой
15:32 Хоккей Стал известен состав молодежной сборной России на суперсерию со сборными юниорских лиг Канады
15:20 Футбол Гаджи Гаджиев: «Локомотиву» не хватило сил и готовности в конце игры с «Ювентусом»
15:13 Пляжный футбол Михаил Лихачев: На Межконтинентальном кубке проверим ближайший резерв
15:07 Футбол Яка Бийол: ЦСКА почему-то сложно переключиться с матчей чемпионата России на еврокубки
14:55 Хоккей Яромир Ягр: Поражен тем, что сейчас делает Овечкин
14:49 Футбол Александр Бубнов: В РПЛ скорости ниже, поэтому у российских клубов возникают проблемы в еврокубках
14:43 Баскетбол Тим Абромайтис: У «Пао» одна из лучших команд Европы, но «Зенит» показал, что может обыграть любого
14:38 Баскетбол Жоан Пласа: У «Панатинаикоса» один из трех лучших разыгрывающих Европы
14:31 Баскетбол Джереми Эванс: Должны приложить все усилия, чтобы остановить Монро
14:27 Баскетбол Римас Куртинайтис: Нам ясен стиль «Баварии»
14:18 Футбол Венгерский журналист: Если «Ференцварош» выйдет из группы, это будет большим сюрпризом
14:12 Олимпиада Бывший министр спорта Украины вошел в Совет учредителей WADA
13:44 ММА Макгрегор восхищается русской водкой и хочет купить недвижимость в Москве
13:30 Футбол Вячеслав Колосков: Я бы еще и водку разрешил продавать на стадионах
13:06 Футбол Гендиректор «Химок»: Мы упустили много своих очков
12:58 ММА Конор Макгрегор: Все мы знаем, кто такие дагестанцы. Они боятся, и Хабиб тому пример
12:48 Футбол Джорджевич, скорее всего, будет прооперирован
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array