Стал известен состав молодежной сборной России на суперсерию со сборными юниорских лиг Канады На сбор в Новогорске вызваны 28 игроков.

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным определился с игроками, которые будут готовиться к суперсерии со сборными юниорских лиг Канады, сообщает официальный сайт ФХР.

Молодежная сборная России:

вратари: Данил Исаев («Локомотив»), Амир Мифтахов («Барс»), Глеб Носов («Зауралье»);

защитники: Глеб Бабинцев («Зауралье»), Данил Валитов («Автомобилист»), Михаил Гордеев («Сочи»), Никита Зоркин («СКА-Нева»), Антон Малышев («Буран»), Степан Островский («Адмирал»), Даниил Пыленков («Витязь»), Сергей Телегин («Югра»), Игорь Усманов («Лада»), Петр Ясинский («Трактор»);

форварды: Родион Амиров («Салават Юлаев»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Александр Дарьин («Локо»), Тимур Ибрагимов, Иван Морозов, Василий Подколзин, Данил Савунов (все – «СКА-Нева»), Лев Комиссаров, Никита Ртищев (оба – ЦСКА), Илья Круглов, Владислав Михайлов (оба – «Динамо», Москва), Павел Ротенберг («Динамо», СПб), Егор Степанов («Челмет»), Максим Соркин («Звезда»), Захар Шабловский («Спартак»).

В Канаде к сборной присоединятся игроки, выступающие в Северной Америке:

защитники: Егор Замула («Калгари», WHL), Никита Охотюк («Оттава 67», OHL);

форварды: Егор Афанасьев («Виндзор», OHL), Никита Александров («Шарлоттаун», QMJHL), Дмитрий Завгородний («Римуски», QMJHL), Руслан Исхаков (Университет Коннектикута, NCAA), Егор Соколов («Кейп Бретон», QMJHL), Александр Хованов («Монктон», QMJHL).

Напомним, по традиции молодежная сборная России проведет по два матча со сборными QMJHL (5, 6 ноября), OHL (8, 12 ноября) и WHL (14, 15 ноября).