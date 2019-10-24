Ларионов полетит с «молодежкой» на Суперсерию Молодежная сборная России проведет шесть матчей с командами юниорских лиг Канады.

Советник главы штаба сборной России Игорь Ларионов отправится с молодежной сборной России на суперсерию со сборными юниорских лиг Канады, сообщает «Р-Спорт».

Напомним, в рамках подготовки к чемпионату мира молодежная сборная России по традиции проведет по два матча со сборными QMJHL (5, 6 ноября), OHL (8, 12 ноября) и WHL (14, 15 ноября).

В четверг тренерский штаб «молодежки» во главе с Валерием Брагиным объявил список из 28 игроков, которые будут готовиться к суперсерии. Кроме того, к команде присоединятся еще восемь игроков, которые выступают в Северной Америке.

Двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Ларионов занимает должность советника главы штаба сборной России с 10 сентября.