«Локомотив» подписал пробный контракт с Марковым - Советский спорт
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24 октября 2019 17:17ХоккейЛипкин Антон

«Локомотив» подписал пробный контракт с Марковым

Предыдущие два года игрок провел в «Ак Барсе».

«Локомотив» сообщил на официальном сайте о подписании пробного контракта с защитником Андреем Марковым.

40-летний игрок обороны провел 16 сезонов в «Монреале», после чего в 2017 году вернулся в Россию, где играл два года за «Ак Барс». Ранее он выступал за «Витязь» во время локаута в НХЛ в 2012 году.

Всего Марков провел в КХЛ 148 матчей и набрал 58 (9+49) очков при показателе полезности «+23» и 96 минутах штрафа.

Отметим, что в 19 матчах со старта регулярного чемпионата «Локомотив» набрал 16 очков и занимает девятое место в Западной конференции.

В четверг «Локомотив» сыграет дома с «Барысом».

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