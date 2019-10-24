Александр Медведев: Руководство СКА не поднимает тему об отставке главного тренера

- Руководство клуба не поднимает тему об отставке главного тренера. Мы видим, как тренерский штаб работает, какая обстановка в команде и раздевалке. Есть проблемы, но все хотят обыграть СКА. Это положительный момент, потому что матчи, которые проходят на самом высоком уровне, привлекают болельщиков и на арене, и у телевизоров, - приводит ТАСС слова члена совета директоров команды Александра Медведева.
Напомним, что СКА под руководством Кудашова уступил в последних четырех встречах регулярного чемпионата. Всего после 22 матчей на счету клуба из Санкт-Петербурга 25 очков и четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.
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