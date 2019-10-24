«Салават Юлаев» в овертайме взял верх над «Витязем»

В основное время матча в составе уфимской команды заброшенно шайбой отметился Никита Сошников (13-я минута). У подмосковного клуба отличился Святослав Гребенщиков (42).
Победную шайбу в овертайме на свой счет записал Сошников.
Добавим, что в следующем матче «Салават Юлаев» в гостях сыграет с минским «Динамо», а «Витязь» дома примет «Куньлунь».
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