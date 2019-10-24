«Салават Юлаев» в овертайме взял верх над «Витязем» Хоккеисты «Салавата Юлаева» в овертайме обыграли «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Загрузка... В основное время матча в составе уфимской команды заброшенно шайбой отметился Никита Сошников (13-я минута). У подмосковного клуба отличился Святослав Гребенщиков (42). Победную шайбу в овертайме на свой счет записал Сошников. Добавим, что в следующем матче «Салават Юлаев» в гостях сыграет с минским «Динамо», а «Витязь» дома примет «Куньлунь».