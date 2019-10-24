Линус Умарк: Здорово, что в матче с «Витязем» удалось дважды отличиться в большинстве Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал победу команды в домашнем матче регулярного чемпионата с «Витязем» (2:1 ОТ).

Загрузка...

- Отлично начали матч, но во втором периоде допускали потери. Самое главное, что нам, наконец, удалось забить пару голов в большинстве.

Забросив в большинстве на старте матча, мы стали увереннее в своих следующих попытках и в итоге забили еще. До этого мы долгое время не могли реализовать численное преимущество, поэтому слишком много думали об этом.

В общем, очень здорово, что удалось сегодня дважды отличиться в большинстве, теперь нам есть от чего оттолкнуться, - цитирует Умарка пресс-служба уфимской команды.