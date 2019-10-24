Николай Цулыгин: Первый и третий периоды понравились, второй – нет «Салават Юлаев» победил «Витязь» в овертайме.

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Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:1 OT).

«Мне очень понравилось, как мы играли первый и третий периоды, – приводит слова Цулыгина официальный сайт клуба. – Но совсем не понравилось, как мы играли во втором периоде. Соперник очень много создал, а мы часто теряли шайбу.

Хорошо, что выстояли в нем и не проиграли, но по качеству игры второй период был нехорошим, скажем так».

Напомним, дубль в составе «Салавата Юлаева» сделал форвард Никита Сошников.

«Салават Юлаев» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.