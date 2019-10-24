«Спартак» в гостях одержал волевую победу над «Торпедо» Хоккеисты «Спартака» одержал волевую победу над «Торпедо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе московской команды заброшенными шайбами отметились Каспарс Даугавиньш (22-я минута), Александр Хохлачев (40) и Робин Ганзл (60). У нижегородцев отличился Кирилл Ураков (15).

После этой игры «Спартак», одержавший третью победу подряд, набрал 24 очка и расположился на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 25 баллами занимает пятое место на «Западе».

В следующем матче «Спартак» на своем льду сыграет против рижского «Динамо», а «Торпедо» дома встретится с «Локомотивом».