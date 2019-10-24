Михаил Кравец: Судьбу матча не может решать лайнсмен «Витязь» проиграл «Салавату Юлаеву» в регулярном чемпионате КХЛ.

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Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевом» (1:2 OT).

«Я считаю, что этот матч – это ответ всем тем, кто задает мне вопрос: «Спад у команды или не спад?». Против сильной команды ребята проявили мастерство, характер и бились до конца.

Единственное, что меня растаивает, как мне кажется, что судьбу матча не может решать лайнсмен – это настолько тяжело и больно для хоккеистов, которые пластаются в кровь».

Напомним, дубль в составе «Салавата Юлаева» сделал форвард Никита Сошников. Единственная шайба «Витязя» на счету форварда Святослава Гребенщикова.

«Витязь» набрал 31 очко и продолжает занимать третье место в Западной конференции.