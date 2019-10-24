«Йокерит» всухую победил ЦСКА, прервав семиматчевую победную серию армейцев

В составе финской команды заброшенными шайбами отметились Саку Мяеналанен (на 28-й минуте), Ессе Йоэнсуу (44) и Джон Норман (60).
Голкипер финского клуба Янис Калниньш отразил 29 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем сезоне.
Добавим, что в следующем матче ЦСКА сыграет в гостях против «Авангарда», а «Йокерит» на выезде встретится с «Северсталью».
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