«Йокерит» всухую победил ЦСКА, прервав семиматчевую победную серию армейцев Хоккеисты ЦСКА проиграли «Йокериту» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:3.

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В составе финской команды заброшенными шайбами отметились Саку Мяеналанен (на 28-й минуте), Ессе Йоэнсуу (44) и Джон Норман (60).

Голкипер финского клуба Янис Калниньш отразил 29 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем сезоне.

Добавим, что в следующем матче ЦСКА сыграет в гостях против «Авангарда», а «Йокерит» на выезде встретится с «Северсталью».