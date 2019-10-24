«Локомотив» в овертайме вырвал победу у «Барыса» Хоккеисты «Локомотива» в овертайме обыграли «Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

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В основное время шайбы в составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Артур Каюмов (31-я минута) и Степан Санников (36-я). У «Барыса» отличились Алихан Асетов (23-я) и Роман Старченко (24-я).

В овертайме победную шайбу на свой счет записал Рушан Рафиков (61).

Добавим, что в следующем матче «Локомотив» дома примет СКА, а «Барыс» на выезде встретится с «Ак Барсом».