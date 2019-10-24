Олег Знарок: Вижу, что ребята выполняют задание, но без ошибок не обходится Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:1).

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- Это была тяжелая игра, у нас тяжелый выезд, Знали, что играем с хорошим соперником. Я рад, что мы из поездки везем шесть очков.

Можно ли сказать, что «Спартак» сейчас находится в оптимальном состоянии, учитывая три победы подряд на выезде? Ну, наверное нет, мы еще не близки к оптимальному состоянию. Понимаете, построить команду быстро - очень сложно. Я вижу, что ребята выполняют задание, но без ошибок не обходится. Главное, что команда бьется и сражается, - передает слова специалиста пресс-служба красно-белых.

После этой игры «Спартак», одержавший третью победу подряд, набрал 24 очка и расположился на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые на своем льду сыграет против рижского «Динамо».