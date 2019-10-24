Дэвид Немировски: Игра со «Спартаком» была равная, но мне не понравилась Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:3).

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- Игра, на мой взгляд, была равная, но мне не понравилась. Мы готовились к сопернику, но не смогли выиграть. У нас впереди маленький перерыв, будем готовиться к следующим матчам, - цитирует специалиста пресс-служба красно-белых.

После этой игры «Торпедо» с 25 баллами занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче нижегородский клуб дома встретится с «Локомотивом».