Игорь Никитин: «Йокерит» больше нашего заслужил победу Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение команды в домашнем матче регулярного чемпионата против «Йокерита» (0:3).

- Мы сегодня недостаточно сделали для победы. У нас были моменты, но их было недостаточно. «Йокерит» больше нашего заслужил победу. Нам не хватало страсти, с такими командами, как «Йокерит», это не проходит. Может, где-то есть момент, что «наелись» победами. Мы же все люди, и ребята не исключение, - передает слова специалиста «РИА Новости».

Добавим, что в следующем матче ЦСКА сыграет в гостях против «Авангарда».