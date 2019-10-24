Игорь Никитин: «Йокерит» больше нашего заслужил победу

- Мы сегодня недостаточно сделали для победы. У нас были моменты, но их было недостаточно. «Йокерит» больше нашего заслужил победу. Нам не хватало страсти, с такими командами, как «Йокерит», это не проходит. Может, где-то есть момент, что «наелись» победами. Мы же все люди, и ребята не исключение, - передает слова специалиста «РИА Новости».
Добавим, что в следующем матче ЦСКА сыграет в гостях против «Авангарда».
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