Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» победить «Эдмонтон» У капитана «столичных» теперь девять голов в сезоне.

«Вашингтон» проиграл «Эдмонтону» (3:4 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой стал немец Леон Драйзайтль. Форвард «нефтяников» набрал 3 (2+1) очка, в том числе забросив победную шайбу в овертайме. Второй звездой признан капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого гол и две результативные передачи. А третьей звездой назван капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший две шайбы. Теперь у 34-летнего российского нападающего 14 (9+5) очков в 12 матчах сезона.

«Вашингтон» прервал победную серию из четырех матчей, но продолжает лидировать в Столичном дивизионе. «Эдмонтон» же вышел на первое место во всей лиге.

В следующих матчах 25 октября «Вашингтон» сыграет в гостях с «Ванкувером», а 27 октября «Эдмонтон» примет «Флориду».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» – «Вашингтон» – 4:3 OT (1:0, 0:3, 2:0, 1:0)

Голы: Нерс, 14. Драйзайтль, 45, 62. Макдэвид, 59 – Врана, 26. Овечкин, 27, 54 (бол).