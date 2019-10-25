«Рейнджерс» прервали серию из пяти поражений, обыграв «Баффало» - Советский спорт
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25 октября 2019 09:36ХоккейЛипкин Антон

«Рейнджерс» прервали серию из пяти поражений, обыграв «Баффало»

У Панарина пятый гол в сезоне.

«Рейнджерс» выиграли у «Баффало» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан форвард «Рейнджерс» Райан Строум, оформивший дубль. У его партнера – Артемия Панарина – пятый гол в сезоне и показатель полезности по итогам матча «+4» (лучший результат в команде). Еще один российский форвард «Рейнджерс» – Павел Бучневич – отметился результативной передачей.

«Рейнджерс» прервали серию из пяти поражений подряд и ушли с последнего места Столичного дивизиона, на которое опустился «Нью-Джерси».

В следующих матчах 25 октября «Баффало» сыграет в гостях с «Детройтом», а 27 октября «Рейнджерс» примут «Бостон».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Баффало» – 6:2 (3:0, 1:2, 2:0)
Голы: Панарин, 12. Хауден, 15. Строум, 20, 28. Деанджело (Бучневич), 34. Крайдер, 59 – Сканделла, 25. Соботка, 40.

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