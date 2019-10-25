Александр Овечкин: «Вашингтон» повел 3:1 и бросил играть «Вашингтон» проиграл в овертайме «Эдмонтону».

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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (3:4 OT).

«Третий период получился сложным, – приводит слова 34-летнего российского игрока официальный сайт клуба. – Мы повели 3:1, а потом просто бросили играть.

Мы знали, что они понесутся на нас, знали, что нельзя давать (Коннору) Макдэвиду набирать скорость в средней зоне. Но мы наошибались, и соперник этим воспользовался».

Напомним, Овечкин сделал в матче дубль и продлил свою результативную серию до девяти игр. Теперь у него 14 (9+5) очков в 12 матчах сезона.

«Вашингтон» прервал победную серию из четырех матчей, но продолжает лидировать в Столичном дивизионе.