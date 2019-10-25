Владислав Третьяк: Уровень КХЛ поднялся Первый этап Евротура пройдет с 7 по 10 ноября.

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался об уровне хоккея в нынешнем сезоне КХЛ.

«Вообще уровень КХЛ поднялся, – приводит ТАСС слова Третьяка. – Есть «Витязь» и «Адмирал», которые идут в лидирующей группе, сейчас хорошую игру показывает «Амур» и выигрывает. В этом и заключается хоккей, чтобы в каждой игре никто не знал, выиграет команда или проиграет».

Напомним, «Витязь» занимает третье место в Западной конференции КХЛ, а «Адмирал» идет на шестом месте в Восточной конференции, «Амур» располагается на предпоследней позиции.

Добавим, что с 7 по 10 ноября в Хельсинки пройдет первый этап Евротура.