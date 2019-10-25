«Ак Барс»: Приоритетным вариантом для матчей в декабре остается Дворец спорта - Советский спорт
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25 октября 2019 14:50ХоккейЛипкин Антон

«Ак Барс»: Приоритетным вариантом для матчей в декабре остается Дворец спорта

«Татнефть Арена» не сможет принять две игры «Ак Барса» из-за ледового шоу Цирка дю Солей.

«Ак Барс» рассматривает альтернативные варианты места проведения матчей регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевом» и «Сибирью».

Домашняя арена клуба «Татнефть Арене» не сможет принять эти игры из-за проведения в декабре ледового шоу Цирка дю Солей.

«Мы изучили все возможные варианты проведения декабрьских матчей, включая и обмен кругами, и возможность сыграть в городах Татарстана и провести одну из игр на «Казань Арене», – сообщили ТАСС в пресс-службе клуба. – На данный момент приоритетным вариантом остается Дворец спорта. КХЛ согласовала нам проведение матчей во Дворце спорта».

Напомним, «Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевом» 19 декабря, а с «Сибирью» – 21 декабря.

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