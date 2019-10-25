Коннор Макдэвид: Овечкин поддерживает золотой уровень в том, что касается голов Капитан «столичных» сделал дубль в матче с «Эдмонтоном».

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Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (4:3 OT) высказался о результативности капитана «столичных» Александра Овечкина.

«Он забивает уже на протяжении 15 лет, – сказал 22-летний канадец, слова которого приводит The Washington Post. – Он – один из лучших в истории. Он поддерживает золотой уровень в том, что касается голов.

Леон (Драйзайтль) тоже находит свой путь. 50 голов в прошлом сезоне, он забивает по-разному. Это два по-настоящему хороших игрока».

Напомним, Овечкин и Драйзайтль сделали по дублю в матче «Эдмонтона» и «Вашингтона». Теперь у 34-летнего российского нападающего 14 (9+5) очков в 12 матчах сезона.