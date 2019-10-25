Драйзайтль признан первой звездой дня в НХЛ Немец набрал три очка в матче с «Вашингтоном».

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Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль назван лучшим игроком четверга в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (4:3 OT) 23-летний немец набрал 3 (2+1) очка, в том числе забросив победную шайбу в овертайме. Теперь у Драйзайтля 19 (8+11) очков в 11 играх сезона.

Второй звездой стал форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн. На счету 28-летнего канадца также 3 (2+1) очка в матче с «Монреалем» (4:2).

Третьей же звездой выбран голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне. 36-летний финн отразил все 26 бросков в матче с «Миннесотой» (4:0) и впервые в сезоне сыграл «на ноль». Всего у Ринне 56 «сухих» игр за карьеру в НХЛ.