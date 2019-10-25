Дэвид Куинн: Лидеры «Рейнджерс» взяли быка за рога «Рейнджерс» прервали серию из пяти поражений, обыграв «Баффало».

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Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн после матча с «Баффало» (6:2) высказался об игре лидеров команды.

«Отдаю должное лидерам, они взяли быка за рога, – приводит слова Куинна официальный сайт лиги. – В среду у нас были очень жаркие дискуссии. Но все посмотрели в зеркало и поняли, что надо делать».

Напомним, «Рейнджерс» прервали серию из пяти поражений подряд. Первую шайбу команды в этом матче забросил форвард Артемий Панарин, после этого на его счету стало 7 (5+2) очков в восьми играх сезона. А дубль сделал игравший в одном звене с Панариным нападающий Райан Строум.

В следующем матче 27 октября «Рейнджерс» примут «Бостон».