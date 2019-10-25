Остон Мэттьюз: Посмотрев на состав «Торонто», мы должны признать, что ждем большего друг от друга

- Проигрывать всегда неприятно. Я ненавижу поражения, никто не хочет проигрывать. Я расстроен, но сезон начался совсем недавно. У нас много новых ребят. Мы все еще пытаемся наладить взаимопонимание на льду, сплотиться. Но посмотрев на наш состав, мы должны признать, что ждем большего друг от друга. Ответственность за результат лежит на каждом из нас. Мы должны оставить проблемы в прошлом, каждый должен продемонстрировать свои лучшие качества, - приводит слова Мэттьюза официальный сайт НХЛ.
Напомним, что «Торонто» проиграл 6 из 11 матчей на старте чемпионата и с 12 очками занимает девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
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